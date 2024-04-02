لجنة أمن نهر النيل تصدر بيانًا بشأن هجوم عطبرة

أصدرت لجنة امن ولاية نهر النيل، مساء اليوم الثلاثاء تعميمًا صحفيًا حول الهجوم بطائرة مسيرة الذي أستهدف الافطار الرمضاني بمدينة عطبرة .

وقالت اللجنة، :”تعرضت جموع من المصلين لهجوم غادر بطائرة مسيرة أثناء أداؤهم لصلاة المغرب عقب تناول وجبة الإفطار الرمضانية بمدينة عطبرة وخلف الهجوم عدداً من الشهداء والجرحى تم إسعافهم لتلقي العلاج”.

وأضافت اللجنة، :”سيتم نشر المزيد من التفاصيل حال إكتمال التحريات”.

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