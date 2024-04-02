مليشيا الدعم السريع تنهب قرية ود السيد وتقتل مواطناً وتصيب 4 آخرين

الدعم السريع هجمت مليشيا الدعم السريع على قرية ود السيد جنوب غرب الحصاحيصا بقوة قوامها أكثر من 60 موتراً بغرض النهب والسرقة، وقد تمت سرقة كل المحلات التجارية والأموال والمركبات والبضائع وحتى المركز الصحي بأدواته وأدويته، وقامت أيضاً بسرقة ألواح الطاقة الشمسية من محطة توليد المياه.

وقال بيانٌ للجان المقاومة اليوم الثلاثاء، إنّ الهجوم الغاشم أدى إلى استشهاد المواطن أبو عبيدة عبد الرحيم محمد (ود الكاس) وإصابة أربعة مُواطنين، كما تٌـمّ إخلاء أهل القرية بالقوة. صحيفة السوداني

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