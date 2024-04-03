وثائقي مانشستر سيتي يرصد عنف غوارديولا ضد لاعبيه

في إحدى لقطات وثائقي مانشستر سيتي الجديد على شبكة نتفليكس، تلتقط الكاميرات كل كلمة تفوه بها المدرب الإسباني بيب غوارديولا في غرفة الملابس بعد الخروج من مسابقة كأس الرابطة على يد ساوثمبتون في الدور ربع النهائي موسم 2022-2023.

ووصف خطاب غوارديولا بأنه الأعنف له في مسيرته تجاه نجومه ويقول فيه: «برروا لي ما حصل اليوم، قولوا ! هل تعتقدون أنها طبيعية؟ الطريقة التي لعبتم بها؟ المشكلة، أنكم بدأتم المشكلة. حدث شيء في المباراة والجميع طأطأ رأسه ولا أحد حرك ساكناً. قولوا بصدق، هل ما حصل اليوم طبيعي؟ لهذا النادي؟ هل تعتقدون أنه طبيعي لمشجع يسافر كي يرانا وليس لديه المال ليسدد ثمن التدفئة في منزله؟».

ويتابع غوارديولا: «فريقي ليس هكذا، سنقع في مشكلة وأنا لا أقبل بهذا. الرياضة والحياة هي لغة الجسد، لغة الجسد في كيفية التعامل مع الحياة ومع المباراة وعندما تمرر بشكل خاطئ ويشتكي زملاؤك منك أدر وجهك والعب، يمكن أن تبدأ بطريقة سيئة لكن عندك 80 دقيقة لعب وتعبر عن ردة فعلك. أوه سجلوا هدفاً، أوه سجلوا الثاني، أوه إنه هنا، إنه هناك. هل تريد أن تلعب؟ هل تريد الكرة؟ هل تريد التحرك؟ هل تريد القتال؟ كأخ في المعركة؟ تواضعوا جميعاً أيها الشباب وثابروا أكثر وبشكل أفضل وكونوا طموحين وإلا فإن الأكاديمية مستعدة»، في رسالة واضحة لاستبدالهم بلاعبي الأكاديمية. وتابع غوارديولا: «في الساعة الـ12والنصف بعد يومين سنذهب لملعب أولد ترافورد ( معقل اليونايتد)، إنهم ينتظرون منذ 10 سنوات لقتلنا، 10 سنوات.

هل أنتم مستعدون؟ مستعدون بشكل جيد لهم لأن لديهم الآن شيئاً لم يكن لديك اليوم وهو التعطش. هم جائعون ونحن شبعنا وأظهرتم هذا اليوم من شباب ومخضرمين وقدماء وجدد وعليكم أن تستعيدوا هذا الجوع لأنه إن حصل هذا في كأس الرابطة سيتكرر في دوري أبطال أوروبا وفي البريميرليغ»، ثم نظر غوارديولا لغرفة الملابس بضع ثوان وقال: «ربما أنا مرتبك» ثم خرج. وفي سياق متصل، انتقد غوارديولا وصف أسطورة وكابتن مانشستر يونايتد السابق روي كين لنجمه النرويجي بـ«مهاجم درجة ثانية» بعد التعادل السلبي أمام أرسنال وقال قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء:«أنا مصدوم لأن التصريح جاء من لاعب سابق، أنا لا أتفق معه إطلاقاً. ما قاله كما لو أني أقول له إنه مدرب درجة ثانية أو ثالثة. الناس تنسى بسرعة والمحللون عندهم هذه المشكلة وهذه مشكلة اللاعبين الآن. هالاند أفضل مهاجم في العالم وساعدنا للفوز بما فزنا به الموسم الماضي وسبب عدم خلقنا فرصاً كثيرة للتسجيل ليس بسبب هالاند بل نحتاج إلى مزيد من اللاعبين للضغط في منطقة الخصم، إيرلينغ استثنائي». وعن إمكانية تشجيع مانشستر يونايتد في قمة الأحد أمام المتصدر ليفربول على ملعب أولد ترافورد قال غوارديولا ممازحاً: «أنا دوما أشجع اليونايتد، ليس حقاً لكن على أية حال..».

صحيفة الخليج