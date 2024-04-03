إلغاء الإفطارات ذات الطابع الاحتفالي بالجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة قررت لجنة الأمن بولاية الجزيرة في اجتماعها الاربعاء برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، إلغاء جميع الافطارات ذات الطابع الاحتفالي وذلك لمزيد من الاحترازات الامنية وحفاظا”علي أمن وسلامة مواطن الجزيرة ومتطلبات الأوضاع التي تمر بها ولاية الجزيرة وذلك حتي اشعار آخر . سونا

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