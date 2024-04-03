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إلغاء الإفطارات ذات الطابع الاحتفالي بالجزيرة

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Asma Osman 0 تبليغ

ود مدني - ولاية الجزيرة

قررت لجنة الأمن بولاية الجزيرة في اجتماعها الاربعاء برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، إلغاء جميع الافطارات ذات الطابع الاحتفالي وذلك لمزيد من الاحترازات الامنية وحفاظا”علي أمن وسلامة مواطن الجزيرة ومتطلبات الأوضاع التي تمر بها ولاية الجزيرة وذلك حتي اشعار آخر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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