حظر التجوال وتكثيف التفتيش بنهر النيل

أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل، حظر تجوال الأشخاص والمركبات بكافّة محليات الولاية من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق ومنع الإفطارات الجماعية والتجمُّعات، مع تكثيف التفتيش وزيادة التدقيق بالمعابر، وإحكام العمل الأمني بالأسواق. صحيفة السوداني

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