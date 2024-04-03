90 طنا من المستهلكات الطبية من منظمة الدعوة الاسلامية للسودان

د. هيثم وزير الصحة المكلف

استقبلت وزارة الصحة الاتحادية اليوم بمباني الإمدادات الطبية بمدينه بورتسودان عدد 90 طنا من المستهلكات الطبية قدمتها منظمة الدعوة الاسلامية للسودان.

واشاد وزير الصحة بالدعم الكبير الذي قدمته المنظمة والذي احتوى على قساطر قلب وأدوات فحص وأدوات إستخدام معالجة الحروق والاصابات وادوات فحص المعامل ،مؤكدا انهم في وزارة الصحة في أشد الحوجة لهذا الدعم خاصة وان ما يقارب من ٣٠ الف إصابة محتاجة للتدخلات الطبية العاجلة من خلال خدمة طبية في المؤسسات والمستشفيات المدنية والمستشفيات التي تديرها هذه المنظمات الداعمة للعمل الصحي بالإضافة الى المستشفيات العسكرية.

واشاد بدور منظمة الدعوة التي ظلت دوما تتقدم الداعمين لتقديم العون لإنسان السودان اننا نطمع في مزيد من الدعم خاصة وان المنظمة لها شبكة شراكات وتحالفات واسعة مع العالم الإسلامى والعربي والدولي موجها النداء لهذه التحالفات لكثير من الجهد والسند خاصة وان الحوجة متزايدة ، واننا نستشرق حاليا جهود افضل لفترة ما بعد الحرب ومرحلة إعادة البناء والتعمير وأن هذه المنظمات الدولية والمانحين والداعمين لها دور كبير في إعادة الإعمار.

وعبر د.هيثم عن شكر الحكومة لكل الجهات التي وقفت مع السودان في هذه المرحلة الصعبة وطمأن الوزير المنظمة بأن عمليات التوزيع عبر الياتها والتي بدورها جاهزة للتنفيذ والتنسيق ،وقال إن الحوجة متزايدة خاصة وان الحرب امتدت وحوجة فتح ملف إعادة البناء والتعمير واعادة المستشفيات التي تدمرت بالحرب وشكر كل المنظمات ومنظمة الدعوة الاسلامية لهذا الدعم.

سونا