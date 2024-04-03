قالت لجان مقاومة الحصاحيصا أن مليشيا الدعم السريع قامت بالهجوم على قرية ود السيد جنوب غرب الحصاحيصا بقوة قوامها أكثر من 60 موتر. و تمت سرقة كل المحلات التجارية والأموال والمركبات والبضائع.

وأضافت أن هذا الهجوم الغاشم أدى إلى استشهاد المواطن أبوعبيدة عبد الرحيم محمد واصابة ٤ مواطنين وقد تم اخلاء القرية بالقوة. التيار

كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع يقتل مواطناً غرب الحصاحيصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.