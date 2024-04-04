والي الشمالية: المحافظة على أمن واستقرار الولاية في سلم الأولويات

أكد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله أن أمن وإستقرار ومعاش الناس يأتي في سلم أولويات حكومة الولاية الشمالية. واشار إلي أنه وبفضل الله تعالي والترتيبات والتحوطات التي وضعتها لجنة أمن الولاية ومساندة المقاومة الشعبية والمستنفرين ظلت الولاية آمنة ومستقرة واضاف لدي لقائه بمكتبه اليوم وفد الجبهة الوطنية برئاسة شيخ الدين خضر أن حكومة الولاية حريصة علي الايفاء بمرتبات العاملين وتطوير القطاع الزراعي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من جانبه أكد ممثل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الجبهة الوطنية بالولاية شيخ الدين خضر في تصريح لسونا أنه تم خلال اللقاء إستعراض خطة وعمل اللجنة لقيام مؤتمر الجبهة الوطنية بالشمالية والذي حدد له الحادي عشر من شهر مايو المقبل بحاضرة الولاية الشمالية مدينة دنقلا بمشاركة كافة المحليات والكيانات والاحزاب السياسية والطرق الصوفية والادارات الاهلية وقيادات ورموز وأعيان الولاية وذلك للتفاكر والتشاور حول كيف يحكم السودان وماهية الخدمات التي تقدم للمواطنين بالصورة الطيبة وكيفية تطوير وترقية القطاع الزراعي والأنشطة التجارية والاقتصادية والتأكيد علي دور المجتمع في حماية نفسه والولاية من كافة المهددات. سونا

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