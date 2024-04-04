المتهم بقضية تقبيل لاعبة “قسرا”.. استجواب روبياليس لدى عودته لمدريد بقضايا فساد

استجوب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لدى وصوله، الأربعاء، إلى مطار مدريد-باراخاس قادما من جمهورية الدومينيكان، وذلك في إطار تحقيقات بقضايا فساد وفق ما أفادت الصحافة الإسبانية.

وقال متحدث باسم الحرس المدني إن روبياليس البالغ 46 عاما أوقف في مطار باراخاس بعد وقت قصير من وصوله لكن أطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير.

وذكرت رويترز أن السلطات طلبت من روبياليس المثول أمام محكمة محلية.

وقرر روبياليس، الموقوف عن أي نشاط كروي والمتهم بالاعتداء الجنسي على خلفية قبلته القسرية للاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو، تقديم موعد عودته الذي كان في السادس من الحالي، وذلك للدفاع عن نفسه في هذه القضية القانونية الأخرى المرتبطة بمخالفات في عقود الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مدى السنوات الخمس الماضية.

وروبياليس متهم بـ”تبييض الأموال، الفساد التجاري…” وحتى “الانتماء إلى منظمة إجرامية”.

وفي مارس، أقال الاتحاد الإسباني للعبة العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد وأنهى أيضا عقدا مع “جاي سي ليغال”، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس غونساليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضا كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وتبييض الأموال.

وفتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد إلى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.

ويتعلق الأمر بعقود وقعها روبياليس لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، من بين أمور أخرى.

وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنويا (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.

واستقال روبياليس من منصبه رئيسا للاتحاد الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد تقبيله بالقوة لنجمة كأس العالم للسيدات هيرموسو بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في أغسطس الماضي.

وقال قاض إسباني في يناير الماضي، إن روبياليس سيمثل للمحاكمة بشأن الحادث.

وأقيمت الكأس السوبر الإسبانية لأول مرة في السعودية عام 2020. وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى السعودية.

وفتح المدعون الإسبان تحقيقا في عام 2022 في صفقة الكأس السوبر بعد تسريب تسجيلات صوتية بين روبياليس وبيكيه تحدثا فيها عن عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ودافع روبياليس دائما عن شرعية صفقة نقل الكأس السوبر إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقال في عام 2022 “إذا كان هناك أي نوع من العمولة، فستحصل عليها كوزموس من السعودية – الاتحاد لم يدفع، ولا يدفع، ولن يدفع يورو واحدا كعمولة لأي شخص مقابل هذه الصفقة”.

من جهته، قال بيكيه المدافع السابق لبرشلونة و”لا روخا” في أبريل 2022 إن “كل شيء قانوني” وإنه “فخور” بالصفقة.

الحرة