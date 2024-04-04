الفريق أول البرهان يصل مدينة شندي

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى مدينة شندي، وذلك في إطار زيارته لولاية نهر النيل.

وكان في استقباله عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا.

وفور وصوله، تلقى سيادته تنويراً من مساعد القائد العام حول سير العمليات العسكرية ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

مشيداً بالوقفة الصلبة للمواطنين بجانب القوات المسلحة سنداً وعضداً لها في ملحمتها الوطنية ضد المرتزقة والمأجورين من مليشيا الدعم السريع المتمردة – بحسب ما أعلنه إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

صحيفة السوداني