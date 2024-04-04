إيناس الدغيدي: ياسمين صبري اشتغلت في الفن علشان حلوة ومنى زكي اتعلمت التمثيل على كبر

منى زكي

قالت المخرجة ايناس الدغيدي:”كل الفنانات دخلوا التمثيل علشان جمالهم زي نجلاء فتحي وميرفت أمين وياسمين صبري”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة “النهار”:”ياسمين صبري ممثلة عايزة تتطور إنما مش شاطرة وأنا بحبها وهي عارفة علاقتي بيها بس اشتغلت علشان حلوة، هي عندها أدواتها بس عايزة مخرجين شاطرين يطلعوا بيها ويطوروا من أدائها”.

ولفتت:”منى زكي راحت اتعلمت التمثيل في أمريكا وهي كبيرة، وده أبرز مثال على ضرورة تطوير الفنانة من أدئها”.

وتابع:” المخرج هاني خيفة بيلفت نظري وبحبه جدا وهو راسي وبيفهم في الورق وعنده إحساس ومشاعر، وأنا من أنصار شريف عرفة لإنه كان المساعد بتاعي، وبحب داوود عبد السيد، وكاملة أبو ذكري هايلة”.

في نفس اللقاء قالت المخرجة ايناس الدغيدي:”اخترت أحمد عز بعد ظهوره في الإعلانات، وفي البداية رفضته مع إنه شكله يجنن، بس الدور كان مع يسرا في فيلم كلام الليل، وكنت شايفه إنه أصغر من يسرا بكتير فقلت مش هينفع من ناحية السن”.

وأضافت:”كان فيه قبلة ليسرا في فيلم كلام الليل، فهي قالت لي مين الراجل اللي هيبوسني بكرة، وانا مش هتباس من أي حد، قلت لها اخترت واحد كويس، فقلت لها انا اخترت لك راجل فلما شافته سألتني انتي شوفتي اسنانه قلت لها مخدتش بالي، فقالت لي انا مش هبوسه ده سنانه كلها سودة، فالمنتج كان حابب شكل أحمد عز فقال ليسرا عليه، وهو علشان وسيم جابته وقالت ده أنا هبوسه التاني ابو سنان سودة مش هبوسه”.

بوبة فيتو