ادارة الجوازات تقترب من انتاج اكثر من مليون جواز الكتروني

اكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ان الادارة العامة للجوازات والهجرة اكملت اجراءات عدد 893 ألف جواز سفر عبر مراكز التقديم المنتشرة بالداخل وخارج السودان في السفارات والقنصليات.

واضاف أن هذا الانجاز قد تحقق بناءاً على مجهودات جبارة من الادارة العامة للجوازات والهجرة التي قامت بتهيئة بيئة العمل ورفع قدرات العاملين وتسهيل وتبسيط الاجراءات للمواطنين بالإضافة للانتشار الواسع عبر المراكز الثابتة والوحدات المتجولة مشيراً الى الاداء المتميز للجوازات في المطار والمواني في اكمال الاجراءات الهجرية للمسافرين والقادمين. سونا

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