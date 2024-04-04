ليفربول يقبض على الصدارة بثلاثية شيفيلد

تمسك فريق ليفربول الأول لكرة القدم، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا 3-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد، الخميس، في المرحلة الـ31 للمسابقة.

وعلى ملعب «أنفيلد»، تقدم ليفربول عن طريق المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 17، لكن شيفيلد تعادل بهدف عبر النيران الصديقة أحرزه كونور برادلي، لاعب الفريق الأحمر في الدقيقة 58 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأعاد لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ليفربول للمقدمة من جديد، بإحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 77، قبل أن يطلق «البديل» الهولندي كودي جاكبو، رصاصة الرحمة على آمال شيفيلد في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث بحلول الدقيقة 90.

بهذا الانتصار، الذي تحقق بأقل مجهود، اكتسب ليفربول قوة دفع جيدة أخرى، قبل لقائه المرتقب مع مضيفه مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في قمة مباريات المرحلة الـ32 للمسابقة، والتي ربما تشكل منعطفًا آخر في رحلة فريق المدرب الألماني يورجن كلوب نحو التتويج بلقب المسابقة العريقة في الموسم الجاري.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة الموسم الجاري مقابل 7 تعادلات وهزيمتين، إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

في المقابل، توقف رصيد شيفيلد، الذي تكبد خسارته الـ21 في المسابقة، مقابل 3 انتصارات و6 تعادلات، عند 15 نقطة، ليظل قابعًا في المركز العشرين والأخير في الترتيب، بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان.

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