الهندي عز الدين: البرهان يتعذر عليه اللقاء بمتهمين في جرائم حرب

قال الكاتب الصحفي الهندي عز الدين بأن بلاغات النيابة العامة المفتوحة ضد متهمين من قيادات تحالف “تقدم” تعني أن رئيس مجلس السيادة يتعذر عليه اللقاء بمتهمين في جرائم حرب. الجزيرة – السودان

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