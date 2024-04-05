مديرو فنادق: الخليجيون الأعلى في حجوزات الفنادق خلال العيد

أكد عدد مديري الفنادق المحلية أن السياحة الخليجية تستحوذ على حصة كبيرة من حجوزات مؤسسات الضيافة خلال عيد الفطر المبارك بقطر. مشيرين إلى أن معدلات إشغال الغرف الفندقية خلال الربع الأول تراوحت ما بين 75 إلى 85 % مستفيدين من الفعاليات والأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة التي استضافتها الدوحة مثل كأس آسيا وغيرها من البرامج والفعاليات التي استأثرت بعدد كبير من السياحة العائلية القادمة من شتى الأسواق السياحية العالمية وخاصة الخليجية متوقعين أن تحقق الفنادق معدلات إشغال تفوق التوقعات تتراوح ما بين 90 إلى 95 % خلال عيد الفطر المبارك لافتين إلى أن القطاع الفندقي يعمل دائما على تسويق الدوحة كوجهة سياحية تحتل مكان الصدارة على المشهد السياحي الدولي نظرا لبنيتها التحتية الراسخة وقدرتها على استقبال التدفق السياحي من جميع أنحاء العالم عبر توفير مكونات خدمة استثنائية تلبي وترضي سائر الأذواق.

وشددوا في حديث لـ “الشرق” على أهمية أن تتعزز الجهود وتترسخ بين كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع السياحي وخاصة قطر للسياحة والخطوط القطرية وشركاءهما الفاعلين في السوق المحلي لتسويق الدوحة والتعريف بمنتجها الريادي الذي يمزج بين معطيات التراث ومعايير العصر الحديث.

شادي قاسم: الفنادق قادرة على استقبال التدفق السياحي

قال السيد شادي قاسم المدير العام لمجموعة فنادق دبل تري من هيلتون الدوحة – السدّ، وفندق ألِف الدوحة ريزيدنس: إن العمل الفندقي خلال الربع الأول من العام الحالي فاق توقعات كافة العاملين في مجال الضيافة حيث ارتفعت بشكل كبير معدلات إشغال الغرف إضافة إلى امتلاء كافة مطاعم الفنادق عازيا انتعاش العمل الفندقي إلى جملة من الأسباب يتبوأ مقدمها قدرة الفنادق على استقبال التدفق السياحي والأسعار التي تعتبر الأرخص على مستوى المنطقة فضلا عن الفعاليات والأحداث الرياضية الكبيرة التي استضافتها الدوحة مثل كأس آسيا علاوة على ازدهار سياحة الأعمال التي استقطبت العديد من الضيوف.

وقال شادي قاسم إن فندقي دبل تري من هيلتون الدوحة – السدّ، وألِف الدوحة ريزيدنس شهدا معدلات إشغال متميزة واستثنائية خلال الربع الأول تجاوزت الـ 85 % متوقعا أن تنمو نسب الإشغال الفندقي خلال عيد الفطر المبارك وخاصة من السياحة الخليجية التي أصبحت تشكل النسبة الأعلى مقارنة بالسياحة العالمية الوافدة الي الدولة.

رامي الجعبري: السياحة الخليجية رقم مهم في تعزيز أعمال الفنادق

قال السيد رامي الجعبري، المدير العام لفندقي ايليمنت من ويستن سيتي سنتر” و”ايليمنت من ويستن الخليج الغربي” إن الربع الأول من العام الحالي يعتبر الأفضل في الأداء التشغيلي مقارنة بالعام الماضي حيث شهد القطاع الفندقي معدلات إشغال غير متوقعة نظرا للبطولات الرياضية المتعددة التي استضافتها الدوحة فضلا عن جهود قطر للسياحة المتواصلة الرامية إلى جذب الدوحة واستئثارها بحصة كبيرة من السياحة العالمية إضافة إلى جهود الخطوط الجوية القطرية التي تعمل على تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية رسخت أقدامها كواحدة من أفضل الوجهات للسياحة العائلية متوقعا أن تستقطب الدوحة خلال الربع الثاني من العام الجاري سياحا من مختلف أنحاء العالم وخاصة من أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى السياحة الخليجية التي أضحت تمثل رقما مهما للحركة التشغيلية للقطاع الفندقي.

وقال الجعبري: لقد تجاوزت معدلات إشغال فندقي ايليمنت من ويستن سيتي سنتر” و”ايليمنت من ويستن الخليج الغربي” الـ 75 % متوقعا أن تنمو هذه النسبة خلال عيد الفطر المبارك خاصة مع تزايد حجوزات السياحة الخليجية والأوروبية مؤكدا ان ارتفاع معدلات الإقبال السياحي إلى الدوحة سوف يتضاعف خلال العام الجاري نظرا لبنيتها التحتية الراسخة وحرص الجهات المعنية بالسياحة على جذب واستقبال العديد من الزوار والسياح إلى الدوحة.

صالح بطاينة: تسويق الدوحة كوجهة توفر منتجاً متميزاً للعائلات

قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق: شهد الربع الأول من العام الجاري أداء تشغيليا استثنائيا مصحوبا بجملة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية التي ساهمت في استئثار الدوحة بعدد كبير من السياحة وخاصة الخليجية مبينا أن فندق ومنتجع فريج شرق شهد خلال شهري يناير وفبراير معدلات إشغال متميزة مشيرا في هذا السياق أن معدل إشغال الغرف خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز الـ 85 % واصفا هذه النسبة بأنها متميزة ومحفزة لاستقبال العديد من الزوار خلال العام الجاري.

وقال صالح بطانية: من المتوقع أن تزداد نسب إشغال فندق ومنتجع فريج شرق خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لتنزيل الفندق إلى أرض الواقع جملة من مكونات الخدمة الاستثنائية مؤكدا في هذا السياق نمو معدلات الحجوزات خلال العيد وخاصة من السياحة الخليجية.

وقال صالح بطانية: نعمل بشكل متواصل مع قطر للسياحة لتسويق الدوحة كوجهة توفر منتجا عالي الجودة للعائلات من مختلف دول العالم إضافة الى التعاون والتنسيق مع شركاء الفندق الفاعلين في السوق العالمي لترويج الدوحة والتعريف بمشهدها السياحي المتكامل، إضافة الى اطلاع العالم على الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وإمكانيات إقامة المعارض والمؤتمرات خاصة وأن الدوحة ذاع صيتها عالميا بقدرتها على استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية.

مشهور الرفاعي: الأحداث الرياضية والترفيهية ساهمت في جذب السياح

قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة: العمل التشغيلي للقطاع الفندق فاق التوقعات فهو الأفضل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي نظرا لاستضافة الدوحة لجملة من الفعاليات والبرامج والأحداث الرياضية التي استقطبت عددا كبيرا من الزوار من شتى أنحاء العالم وخاصة من السوق السياحي الخليجي موضحا أن السياحة الخليجية هي الشريك الإستراتيجي لفندق كونكورد الدوحة نظرا لما يشكلونه من نسبة إشغال عالية للفندق متوقعا أن ترتفع حجوزاتهم خلال عيد الفطر المبارك مشيرا في هذا الإطار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد معدل إشغال غرف تجاوز الـ 75 % بفندق كونكورد الدوحة.

وقال مشهور الرفاعي إن الأحداث الرياضية والفعاليات الترفيهية ساهمت في جذب العديد من السياح وخاصة السياحة العائلية إضافة إلى الجهود المقدرة التي تبذلها قطر للسياحة في تنشيط وازدهار السياحة الداخلية من خلال استقطاب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية مشيرا في هذا السياق أن الدوحة استطاعت بنجاح كبير تقديم مكونات منتج سياحي نوعي استحوذ على عدد كبير من الزوار.

بدرالدين مالك – الشرق القطرية