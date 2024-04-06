رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الفقيد انطوني أنيس حجار

تقدم رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي بأحر التعازي لأسرة حجار في فقيد الأسرة والوطن *أنطوني انيس حجار* ونخص بالعزاء والده الدكتور أنيس حجار وعبره يمتد العزاء لذوي القربى والأصهار . لقد جسد الفقيد أنموذجاً ملهماً للشباب في ريادته للأعمال بجانب حمل الهم الوطني، مستلهماً تجربة القطاع الوطني الخاص في إعمار الحياة السودانية وتنميتها بجانب العمل الخيري الذي عرفت به أسرة حجار . سونا

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