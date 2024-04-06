الخرطوم تستقبل قافلة نهر النيل دعما لمواطني الولاية

استقبل والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة قافلة ولاية نهر النيل وذلك وبحضور دكتور محمود القائم مدير عام الصحة والأستاذ سيف الدين مختار مدير عام التنمية الاجتماعية ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي محمد صالح على وضم وفد نهر النيل الأستاذ أحمد حامد يس وزير التربية والتعليم ممثلا لوالي نهر النيل وتأتي القافلة دعما لمواطني ولاية الخرطوم الذين تضرروا من جراء الحرب وقوامها ٤١ عربه محملة بالمواد التموينية الأغذية وكمية من الاحزية والملابس وكانت ولاية نهر النيل قد قدمت من قبل عددا من القوافل دعما للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمستنفرين في الخطوط الأمامية.

والي الخرطوم ترحم على شهداء الولاية في حادثه افطار أسر شهداء معركة الكرامة بعطبرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين معلنا تضامنهم مع ولاية نهر النيل واستعرض والي الخرطوم سير الأوضاع بولايته وتقدم القوات المسلحة في كل المحاور مثمنا وقفة نهر النيل مع حكومة ومواطني الولاية في ظل الحرب لتخفيف المعانآة من وطأة الحرب مشيرا للتقدم و الانتصارات المستمرة للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمستنفرين في الخطوط الأمامية وقال بهذه الانتصارات الولاية تتوسع في تقديم الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وإصحاح البيئة والعون الإنساني. وزير التربية ممثل والي نهر النيل احمد حامد يس قال أن القافلة تحتوي على مواد مختلفة بمشاركة كل المحليات وديوان الزكاة بالولاية وكل المؤسسات كدعم عيني للمتضررين ونقل تضامن مواطني نهر النيل مع أهل الخرطوم لما الم بهم .. وقال أن نهر النيل ستظل عصيه على المتمردين و لها م مواقف راسخة وداعمة لمعركة الكرامة مؤكدا استمرار القوافل حتى تحقيق النصر الكامل.