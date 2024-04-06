نظارة الشويحات تؤكد وقفتها مع القوات المسلحة فى معركة الكرامة

اكد الاستاذ فتح الرحمن عباس وكيل نظارة الشويحات وقوفها ودعمها ومساندتها للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين فى معركة الكرامة لدحر المليشيا المتمردة معربا عن سعادته بهذا الحضور الذى يشكل لوحة وطنية تؤكد التماسك الإجتماعى بكردفان. جاء ذلك خلال الافطار السنوى للنظارة بمدينة الأبيض بحضور ولاة شمال وغرب كردفان والامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف والمدير التنفيذى لمحلية شيكان ورموز مدينة الأبيض .

وتعهد الولاة العمل سويا من اجل كردفان الكبرى حتى يعود الأمن لهذا الإقليم المحوري الذى لا تفصله حدود الجغرافيا بل تتمدد الوشائج المتصلة بين ولاياته الثلاث. الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف والى شمال كردفان قال ان كردفان نسيج واحد متداخل لا تفصله المسميات مشيراً إلى أن بعض الأعراف الوضعية تحتاج لاعادة نظر خاصة ( الديات) حيث يتدخل الاجاويد عند وقوع جريمة قتل . والى غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون شكر ابناء نظارة الشويحات على هذه الدعوة الكريمة وأمن على ما قاله والى شمال كردفان بالعمل سويا من أجل كردفان الكبرى حتى تعود لسيرتها الأولى كاشفا عن خطة عمل مشتركة تشمل ولايات كردفان الثلاث ( جنوب، وغرب، وشمال كردفان ) لفتح الطرق حتى تنساب الخدمات الأساسية بصورة سلسة.

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