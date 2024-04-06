ضابط سوداني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسعادة كبيرة مقطع فيديو قام بتصويره أفراد بالجيش السوداني الذي دخل بالفعل لولاية الجزيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع تحرير الجيش لقرية “الدوحة” التي تقع جنوب مدني على طريق سنار. ووفقاً لما ذكر مصور المقطع فقد نجح الجيش في تحرير القرية وما جاورها وقام بنصب ارتكازات في الطريق إلى ود مدني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الجيش يحرر قرية “الدوحة” جنوب مدني وينصب ارتكازات متقدمة في الطريق إلى ود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.