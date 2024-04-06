طواريءالخرطوم توجه المرافق الخدميةبالعمل على مدار الساعةخلال عطلةالعيد

وجه إجتماع اللجنة العليا للطواريء وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة جميع غرف العمليات العاملة بالمرافق الخدمية والإدارية العمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد لضمان إنسياب خدمات المياه والكهرباء والصحة ومعالجة أي طواريء قد تنجم خلال العطلة. وكان الإجتماع قد إستمع الى تقارير حول استعدادات غرف الطواريء والاعمال الجارية في إعادة التيار الكهربائي لعدد من المناطق المحررة وأوضح مسئول الكهرباء أن محلية أمبدة شبه مستقرة وعاد التيار لبيت المال وجزء من أبوسعد والصالحة ويجري العمل في بقية مناطق أمدرمان القديمة.

وعزا مسؤول الكهرباء تذبذب التيار الكهربائي في بعض الاوقات الى الحمولة الزائدة على الخطوط والناتجة عن الاستخدام المفتوح وغير المرشد للكهرباء واستخدامها بشكل واسع في المنازل عن طريق التوصيلات العشوائية (الجبادة) وقال أن عودة برنامج الدفع المقدم للكهرباء سيحل هذه المشكلة حيث يتمكن المواطنون من شراء الكهرباء من مكاتب صابرين، العاشرة، مدينة النيل وتنتهي بذلك مشكلة القطوعات. وفي مايلي مياه الشرب أوضح مدير الهيئة ان الهيئة وفرت إحتياطات من مواد التنقية وتشغيل المحطات والآبار على مدار اليوم وتوفير الاحتياجات لغرف الطواريء. في السياق كشف رئيس لجنة الطواريء الصحية عن تشغيل بعض المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في الفترات المسائية معلنا أن جميع المرافق العلاجية ستعمل كالمعتاد. كما جرى خلال الإجتماع مراجعة شاملة لآليات توزيع العون الإنساني وشدد الإجتماع على أهمية ان يشمل العون كل الفئات والحرص على توزيع الاعانات بعدالة بالتنسيق مع الجهات المانحة. الى ذلك استمع إلى رؤية بروفيسور عمر مدير مستشفى امدرمان ومساعديه حول تشغيل مستشفى امدرمان. وأوضح دكتور محمد إبراهيم مدير لجنة الطواريء الصحية أن رؤية وزارة الصحة نحو المستشفيات الموجودة بامدرمان خطة شاملة تبدأ بإعادة اصحاح البيئة لكل منطقة أمدرمان ومعالجة الرفاة والجثامين وتشغيل المستشفيات بالحد الأدنى.

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