شاهد بالفيديو.. قوة من الجيش تدمر محلات لبائعات شاي بعد تورطهن في معاونة الدعم السريع

ضابط سوداني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لقوة قيل أنها تتبع للجيش السوداني قامت بمداهمة محلات لبائعات شاي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام أفراد الجيش بتكسير وتدمير محلات تتبع لبائعات شاي بأحد الأسواق في السودان. ووفقاً لما ذكر متداولو المقطع فإن معلومة وصلت للجيش تفيد بتورط بائعات الجيش في معاونة قوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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