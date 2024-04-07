حكايات من كواليس مدرسة المشاغبين.. عادل إمام يرتجل وإكسسوارات سهير البابلى غريبة

مدرسة المشاغبين هى مسرحية كوميدية من تأليف لينين الرملي وإخراج جلال الشرقاوي، عرضت لأول مرة عام 1973 على مسرح السلام بالقاهرة، وحققت نجاحًا هائلًا واستمرت عروضها لأكثر من 5 سنوات، وتم تحويل المسرحية إلى فيلم سينمائي عام 1975.

تدور أحداث المسرحية حول مدرسة ثانوية يلتحق بها مجموعة من الطلاب المشاغبين بقيادة بهجت الأباصيري والذي لعب الدور كان النجم عادل إمام، ويتسبب هؤلاء الطلاب في العديد من المشاكل للمدرسي جراء استهتارهم، مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد.

بهجت الأباصيري (عادل إمام): زعيم الطلاب المشاغبين.

الأستاذ مرسي (سمير غانم): مدرس اللغة العربية.

الأستاذة عفت (سهير البابلي): مدرسة اللغة الإنجليزية.

ناظر المدرسة (حسن مصطفى): مدير المدرسة.

الطلاب المشاغبون (أحمد زكي، سعيد صالح، هادي الجيار، يونس شلبي): مجموعة من الطلاب الذين يلتحقون بالمدرسة.

عرضت المسرحية لأول مرة عام 1973 على مسرح السلام بالقاهرة.

حققت المسرحية نجاحًا هائلًا واستمرت عروضها لأكثر من 5 سنوات.

تم تحويل المسرحية إلى فيلم سينمائي عام 1975.

تعتبر مسرحية مدرسة المشاغبين من أهم الأعمال المسرحية العربية وأكثرها كوميدية.

كان عادل إمام يرتجل بعض الجمل في بعض الأحيان، مما كان يسبب ضحك زملائه على المسرح.

في أحد العروض، سقط يونس شلبي على المسرح أثناء تأديته أحد المشاهد، مما أثار ضحك الجمهور.

كان سعيد صالح يشتهر بارتجاله الكوميدي، مما كان يضطر عادل إمام أحيانًا إلى تغيير مسار المشهد.

كانت سهير البابلي تضع بعض الإكسسوارات الغريبة في بعض الأحيان، مما كان يضفي لمسة كوميدية على دورها.

كانت المسرحية من إبداع عادل إمام وسعيد صالح.

تم كتابة المسرحية في البداية كفيلم سينمائي، لكن تم تحويلها إلى مسرحية بعد ذلك.

رفض عادل إمام في البداية أداء دور بهجت الأباصيري، لكن المخرج جلال الشرقاوي أقنعه به.

كان أحمد زكي هو أول من رشح لدور “الأستاذ مرسي”، لكن تم استبداله بـ حسن مصطفى.

حققت المسرحية إيرادات تجارية ضخمة في ذلك الوقت.

مدرسة المشاغبين من أهم الأعمال المسرحية العربية وأكثرها كوميدية، تميزت المسرحية بأداء الممثلين المميز وحوارها الساخر، وناقشت المسرحية بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية، ومازالت مسرحية مدرسة المشاغبين تحظى بشعبية كبيرة حتى الآن.

جريدة الدستور