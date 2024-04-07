شاهد بالصورة والفيديو.. مذيعة سكاي نيوز الحسناء صاحبة الملامح الروسية “داليا” تفاجئ المتابعين وتظهر بالثوب السوداني وتكشف عن جنسيتها لأول مرة: (أنا سودانية وأتحدث لهجة بلدي بطلاقة)

فاجأت إحدى نجمات قناة سكاي نيوز عربية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد كشفها عن جنسيتها لأول مرة على الهواء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حلت المذيعة داليا عبد الله, هذه المرة ضيفة على أحد البرامج عبر القناة التي تعمل بها.

وظهرت المذيعة الحسناء بالثوب السوداني الأنيق, وبدأت داليا, حديثها بتعريف المشاهدين عن نفسها وجنسيتها حيث أكدت أنها سودانية الجنسية وتتحدث اللهجة السودانية بطلاقة.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن داليا عبد الله, ولدت في روسيا لأب سوداني وأم روسية درست في موسكو، وتحصلت على بكالوريوس من جامعة يورك الكندية، حصلت بعدها على درجة الماجستير في اختصاص إدارة الأعمال الدولية من جامعة وستمنستر البريطانية، وكذلك على درجة الماجستير من كلية الإدارة في فرنسا. بدأت داليا العمل في قناة روسيا اليوم قبل الانتقال إلى قناة سكاي نيوز العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)