نشرت المذيعة السودانية الشابة فاطمة كباشي, تغريدة جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الشابة داخل الحرم المكي وأمام الكعبة المشرفة في صور خطفت بها الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت فاطمة على الصور التي قامت بنشرها: (رمضان 28من الحرم المكي أذاقكم الله من حلو ما أذاقني أضعافاً مضاعفة.. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يخوانا والله انا مصدقه اني الحمدلله اتوفقت وقدرت أعمل عمرة في العشره الاوخر من رمضان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المذيعة السودانية فاطمة كباشي تخطف الأضواء بصور من داخل الحرم المكي ومن أمام الكعبة المشرفة وتكتب: (أذاقكم الله من حلو ما أذاقني أضعافاً مضاعفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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