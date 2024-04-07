حلت سيدة الأعمال السودانية المثيرة للجدل هبة كايرو, ضيفة على الصحفي أحمد دندش في برنامجه الساخن “الزلزال”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت هبة في أحد أجزاء الحلقة أنها تحرض على تحصين نفسها بالقران. وقالت في حديثها الذي أثار ضحكات المتابعين ومقدم البرنامج: (أنا بقرأ قران وبتحصن رغم انو الناس شايفاني “ابليس”). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو: (أنا بقرأ قران وبتحصن رغم انو الناس شايفاني “ابليس”) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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