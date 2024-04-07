مصر.. إصابة 6 أشخاص سقطوا من سقالة أثناء تصوير فيلم

تعرض 6 من عمال الديكور للإصابة عقب سقوطهم من أعلى سقالة، أثناء تصوير أحد الأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.

وانشغل العمال بتركيب ديكورات فيلم «قصة مدينة»، الذي يجري تصويره داخل الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، حين انهارت السقالة ليسقطوا من الأعلى.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصاباتهم بين جروح وكدمات، غادروا بعدها إلى منازلهم.

وفتحت الشرطة تحقيقاً حول ملابسات الواقعة وكيفية سقوط العمال من فوق السقالة، فيما استأنف فريق عمل الفيلم تركيب الديكورات، استعداداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

صحيفة الخليج