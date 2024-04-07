أحكام بالسجن المؤبدوالسجن عشرسنوات لمؤيدين للدعم السريع المتمردبالقضارف

أدانت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها مولانا الحسن النوش اليوم الأحد 7 ابريل 2024 م المتهم ( م. ع. أ. ع ) المشهور بـ ( توباك ) بالمادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وأوقعت عليه عقوبة السجن المؤبد .

وتعود تفاصيل القضية إلى ان المتهم وهو من سكان قرية وديوسف بمحلية القريشة بولاية القضارف قد نشر على صفحتة بالفيسبوك صوراً لمتمردي الدعم السريع مع رسالة مكتوبة يؤيدهم فيها ويتمنى لهم النصر على القوات المسلحة.

وقد وجدت منشوراته إستهجاناً من أهل منطقته الذين يقفون إلى جانب القوات المسلحة وقد أقر المدان أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه.

كما أدانت ذات المحكمة المتهم (أ. د. ع. خ) تحت ذات المادة المشار اليها انفاً وأوقعت عليه عقوبة السجن عشر سنوات اعتباراً من وضعه بالحراسة في 28 فبرير 2024 م حيث ضبطت الاستخبارات العسكرية مراسلات بين المتهم واصدقائه على الماسنجر و الواتساب يبدي فيها تأييده للقوات المتمردة مع تمنايته بأن يدخلوا الى مدينه القضارف. والجدير بالذكر ان هذا المدان نزح إلى القضارف من الخرطوم بعد نشوب الحرب الحالية وهو يسكن في لوكوندة سنترال وقد أوقفته الاستخبارات العسكرية للاشتباه في تبعيته لإستخبارات القوات المتمردة.

سونا