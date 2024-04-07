قال رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس”، إيلون ماسك، إن الحضارة الإنسانية لن تدوم إلا بضع مئات من السنين إذا لم تفكر البشرية في العيش “بين الكواكب”.
وعن نهاية الحضارة الإنسانية، ذكر ماسك: “إذا أصبحنا نتعايش بين الكواكب ثم بين النجوم، فإن حضارتنا ستستمر لملايين السنين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تنتهي الحضارة الإنسانية خلال بضع مئات من السنين فقط”.
وأشار: “تحتاج البشرية إلى الحفاظ على مستواها التكنولوجي الحالي حتى يصبح المريخ مكتفيا ذاتيا بشكل كامل، وهو ما يمكن أن يحدث في غضون 20 عاما”.
ووصف ماسك الانهيار الديموغرافي بأنه أكبر مشكلة تهدد البشرية على وجه الأرض.
المرصد
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يكشف عن موعد نهاية وجود البشرية على الأرض.. ويحدد أكبر مشكلة تهدد البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.