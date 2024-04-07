مجدي الجلاد لـ محمد رمضان: إذا كان ربنا أنعم عليك بمال قارون متمررش حياة الناس الفقيرة خاصة إنك طالع منهم

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على تصريحاته السابقة عن محمد رمضان قائلًا: “في يوم من الأيام ضاق الخناق عليا وبقيت حاسس إني مستهدف وانا دايما بكتم غضبي، واكتر حاجة تضايق إني أكون مستهدف وأنا معملتش حاجة”.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج “أسرار” مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “في يوم قابلت 3 شباب في كوبري الجلاء وسط البلد، قالولي ممكن نتكلم معاك دقيقة وهما بسطاء، أيام ما محمد رمضان كان بيتصور بالذهب والعربيات في فيديوهات مع تقديري الشديد له، حسيت في كلامهم بمرارة من اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا، فأثار الموقف فيا الغضب، إن مصر فيها ناس غلابة كتير، ونسبة فقر عالية”.

ووجه مجدي الجلاد نصيحة للنجم محمد رمضان، قائلًا: “إذا كان ربنا انعم عليك بمال قارون، متمررش حياة الناس الفقيرة خاصة انك طالع منهم، ولما قلت عليه إنه فنان فيروسي كنت غاضبًا، وبقوله خلي بالك يا محمد، وفيه ناس نفسنا نقولهم معلش الظروف صعبة، وإيه اللي هيفيد إنك طالع راكب طيارة وراكب عربية غالية، ورده مش مقنع، والناس مش مستنيه يشوفوا الحاجات اللي عنده عشان يعرفوا إن ربنا رزقه، وأنا مش من انصاره”.

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

بوابة الفجر