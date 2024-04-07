هجمت مليشيا الدعم السريع أمس السبت، على قرية ود الأمين الحلاوين، وقامت بنهب القرية بالكامل وتفتيش كل المنازل بحثاً عن الأموال والذهب وقد توعدوا أهل القرية بالعودة مرةً أخرى، ولا توجد إصابات.
وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا في بيان اليوم الأحد، إن مليشيا الدعم السريع، هاجمت قرية الفقراء ظهر أمس، ونشرت جنودها لبث الرعب والإرهاب بإطلاق الرصاص بكثافة في الهواء، وقامت بالتنكيل بالمواطنين بالضرب المبرح تمهيداً لنهب كامل للقرية استمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل مخلفة حالة من الفوضى والمُعاناة للمواطنين الصائمين الذين لم يتمكنوا من تحليل صيامهم إلّا بعد مغادرة المليشيا.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الدعم السريع تهاجم وتنهب قريتي ود الأمين والفقراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.