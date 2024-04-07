أصول عربية لميسي.. ما البلد العربي الذي كاد البرغوت أن يحمل جنسيته؟

أصول عربية لميسي.. النجم الأرجنتيني كاد أن يعيش في إحدى الدول العربية

رغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي يحمل 3 جنسيات لكن هناك جنسية عربية كان يمكن للاعب الأفضل في التاريخ أن يحملها.

ويحمل ليونيل ميسي الجنسية الأرجنتينية بحكمها بلاده، بالإضافة للجنسية الإسبانية التي تحصل عليها في 2005 بل وكاد يدافع عن ألوان منتخب إسبانيا في وقت من الأوقات.

وبالإضافة إلى ذلك وبفضل جذوره والده جورجي الإيطالية حصل البرغوث على الجنسية الإيطالية أيضاً.

ويكشف موقع “EssentiallySports” العالمي أن سيليا كودتشيني والدة ليونيل ميسي ولدت وترعرعت في لبنان وتحمل الجنسية اللبنانية.

ولكن سيليا فيما بعد تزوجت من جورجي ميسي وسافرت معه إلى الأرجنتين حيث أنجبا البرغوث في يونيو 1987.

والدة ميسي عانت خلال فترة شبابها وعملت كمنظفة منازل في الأرجنتين خلال طفولة ليو للإنفاق على الأسرة بينما كان الأب يعمل في أحد المصانع.

وعند سفر ميسي إلى إسبانيا للعب في صفوف برشلونة لم تكن والدته معه إذ تواجدت في الأرجنتين من أجل العمل والإنفاق على إبنها وأسرتها.

وظهرت والدة ميسي عديد المرات بصحبة إبنها أبرزها كان عقب تتويج منتخب الأرجنتينبلقب كأس العالم 2022 في قطر.

ما علاقة جدة ميسي بكرة القدم؟

كشفت سيليا والدة النجم الأرجنيتنى ليونيل ميسي في وقت سابق، عن أدق تفاصيل حياة البرغوث، فى اقتباسات من كتاب “ميسي أكبر من سوبر ستار”.

وقالت والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: “انتقل إلى إسبانيا للانضمام برشلونة في سن مبكرة عندما كان عمره 13 عاما، ولكن قبل مغادرته للأرجنتين، كان بالفعل يقدم أداء رائعا مع نيويلز أولد بويز”.

وأضافت والدة ميسي قائلة “كانت أمي هي التي ترافق ميسي للتدريبات عندما كان طفلاً، وكانت تُصر على أن يلعب كرة القدم حتى لو كان لا يبلغ العمر المناسب، وكان جسمه ضئيلا للغاية”.

وتابعت والدة ميسي قائلة “والدتي هي التي أقنعتنا بشراء أحذية كرة القدم له”.

وأضافت سيليا قائلة “من المحزن أنها لا تستطيع رؤيته اليوم، توفيت عندما كان عمره عشرة سنوات، ولكن من يدري ما إذا كانت ترى ما أصبح عليه وسعيدة لحفيدها الذي أحبته كثيراً”.

أسوأ عقوبة لميسي في طفولته

وعن العقوبة التى عانى منها ميسي فى طفولته قالت والدته “أسوأ عقوبة عدم ذهابه لتدريب كرة القدم، وكان عادة يقول حينها: لا من فضلك، سوف أكون ولداً جيداً، لا تقلقي أعدك، اسمحي لي أن أذهب وأتدرب، ويتوسل ويصر حتى يقنعني”.

وعن وجبته المفضلة قالت والدة ميسي “يفضل وجبة ميلانيسا نابوليتانا، لا أعرف ماذا تدعى عندكم لكن عندما أكون في برشلونة يطلب مني أن أحضرها 2-3 مرات بالأسبوع”.

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