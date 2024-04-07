أكد والى القضارف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب اهتمام حكومة الولاية بترقية وتطوير الإعلام بالولاية وصولا لرسالة اعلامية شاملة تخدم قضايا مجتمع الولاية فى المجالات المختلفة. وأكد خلال مخاطبته الإعلاميين بالولاية فى ختام فعاليات خيمة الصحفيين بالقضارف تدريب وتأهيل كافة منسوبى الإعلام بالأجهزة الاعلامية المختلفة وتهيئة الموسسات الاعلامية للقيام بدورها كاملا . وأشار الوالى للخطوات الكبيرة التى تمت لقيام فضائية القضارف خلال المرحلة القادمة وتعميم البث الاذاعى ودعا الإعلاميين لضرورة التوحد على رؤى وافكار تخدم قضايا الإعلام بالولاية. كما دعا الإعلاميين لإعداد ورقة تشمل كافة هموم وقضايا الإعلام بالولاية لإيجاد الحلول والمعالجة . هذا وطالب الإعلاميون الوالى بضرورة مناصرة الإعلاميين وقضاياهم وتخصيص دار لهم بجانب الاهتمام بالتدريب المتقدم داخل وخارج السودان واعادة هيكلة الأجهزة الاعلامية وفقا لمتطلبات المرحلة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والى القضارف يوكد اهتمام حكومته بترقية وتطوير الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.