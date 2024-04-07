ادارة التوجيه والخدمات بشرطة ولاية شمال دارفور ينظم الإفطار السنوي

بحضور الأستاذ حافظ بخيت والي ولاية شمال دارفور و اللواء ركن محمد احمد خضر قائد الفرقة السادسة مشاه والسادة بحركة العدل والمساواة وحركات الكفاح المسلحة باقليم دارفور و مدراء الإدارات والدوائر المختلفة و ضباط وضباط الصف والجنود بشرطة الولاية. العميد شرطة ايوب عبد الرحيم حسن المبارك مدير شرطة الولاية ابان الادوار المتعاظمة التي ظلت تقدمها وتضطلع بها شرطة الولاية في دفع العملية الامنية وتعاونها وتنسيقها مع الاجهزة الامنية الاخري بالولاية داعيا الى ضرورة توحيد الصفوف في سبيل تنفيذ كافة الخطط والبرامج التي تحقق الامن والاستقرار للمواطنين ، مترحما على ارواح الشهداء من منسوبي الشرطة والقوات المسلحة لاسيما المواطنين الذين فقدوا أرواحهم جراء الحرب. فيما ابان الفريق جمعة حقار دعمه ومساندته لشرطة الولاية للحفاظ على امن واستقرار البلاد مثمنا الجهود الكبيرة للقوات النظامية بالولاية والتي تعمل علي قلب رجل واحد. والي الولاية الأستاذ حافظ بخيت اشاد بالتنسيق المحكم بين قيادات الاجهزة الامنية بالولاية والتي تميزت بها حكومته خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد كاشفا عن تفعيل المؤسسات خلال الايام الَمقبلة مشيرا إلى ضرورة الانسجام بين مكونات الاجهزة النظامية و أعضاء هيئة القيادة والسيطرة بحركات الكفاح المسلحة للمحافظة على امن واستقرار الولاية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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