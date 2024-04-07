والي شمال كردفان يدشن سلة العاملين بالولاية

دشن والى شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله بأمانة الحكومة مشروع سلة العاملين بالولاية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لما يزيد عن 27 الف سلة بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة الامن واتحاد عمال الولاية ومدير بنك ام درمان الوطني واكد الوالى إهتمام الحكومة بقضايا العاملين وتحسين وضعهم المعيشى مشيراً إلى المجهودات التي قامت بها حكومة الولاية لتوفير هذه السلة.

مضيفاً ان حكومة الولاية تتحمل ارباح هذه السلة وان الولاية لن تخصم من العاملين حتى تستقر المرتبات منوها الى ان المشروع يأتي مساهمة من الولاية على صبر العاملين ووقفتهم مع القوات المسحلة وأوضح الاستاذ الهادي ناصر المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف ان مشروع سلة العاملين بالولاية يأتي فى إطار اهتمام حكومة الولاية بقضايا العاملين وتخفيف أعباء المعيشة خاصة فى ظل تأخر صرف المرتبات واضاف ان المشروع جاء بالتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية وبنك ام درمان الوطنى وقال إن السلة تشمل 8 اصناف من المواد الغذائية بمبلغ 83 الف جنيه يتم خصمها بأقساط لمدة عشر شهور وأشاد الهادي ناصر بتعاون بنك ام درمان مع الولاية في هذا المشروع . رئيس اتحاد العمال بالولاية اشاد بالجهود التي قامت بها حكومة الولاية في توفير هذه السلة مؤكدا بان الاتحاد يبذل قصارى جهده لايصالها الي العاملين والوقوف مع قضايا العاملين الأخرى كما جدد وقفة الاتحاد مع القوات المسحلة والقوات النظامية الاخرى في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع وقال مدير بنك ام درمان الوطني ان مشروع سلة العاملين يأتى فى إطار التعاون القائم مع حكومة الولاية ولأهمية هذا المشروع فى دعم العاملين مبيناً الأنشطة التى يقدمها البنك للمواطنين.

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