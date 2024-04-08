التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية .. بيان حول استمرار انتهاكات واعتداء مليشيا الدعم السريع على المواطنين العزل.

تستمر انتهاكات مليشيا الدعم السريع على المواطنين العزل في عدد من ولايات السودان المختلفة، حيث قامت بالهجوم الغاشم والبربري على المواطنين العزل في قرى منطقة قردود ناما بجنوب كردفان حيث قتلت عدد من الموطنين ونهبت الأسواق بعدد من القرى. ارتكبت مجزرة بشرية وذلك في يومي الجمعة والسبت ٢٨ و٢٩ رمضان الجاري الموافق ٥-٦ ابريل ٢٠٢٤م.

حيث قامت المليشيا بالهجوم على قرى اللبان، السلامات ودقاق فور كما تتواصل المليشيا في عدد من الانتهاكات في ولاية شمال دارفور الفاشر في منطقة مليط ولقطع الامداد الغذائي والدواء من المواطنين في اقليم دارفور الذي يعاني من شح مواد الإغاثة وكذلك ولاية الجزيرة في محلية المسالمة، ام عضام، تعددت الانتهاكات من تعذيب وقتل واغتصاب النساء وسرق الأسواق والتهجير القسري.

إننا في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ظللنا ندين ونستنكر هذا السلوك المشين والعدواني الذي ظلت تنتهجه هذه المليشيا منذ بداية الحرب وهو يتنافى مع القيم الإنسانية. اننا نطلب جميع المنظمات الوطنية بادانة هذا السلوك وتجريمه وتقديم الجناة للعدالة حيث أن هذه الجرائم التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان لن تسقط بالتقادم.