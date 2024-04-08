ممثل الوالي يشهد ختام فعاليات الليالي الرمضانية بولاية النيل الابيض

اكد الاستاذ مصطفى حسن موسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ممثل والي ولاية النيل الابيض إهتمام حكومة الولاية بقطاع الثقافة والإعلام ورعاية البرامج والمناشط الثقافية .

جاء ذلك لدى مخاطبته بمسرح كوستي القومي مساء أمس الليالي الرمضانية الثقافية ” النسخه الثالثه ” التي نظمها قطاع الثقافة والإعلام بالتعاون مع منتدى مبدعي بحر ابيض ، وبرعاية شركة سوداني للاتصالات بحضور الاستاذ احمد محمود الجعلي الامين العام لحكومة الولاية المكلف والاستاذ عمر صديق الدابي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاستاذ حيدر عبد الرحيم مدير قطاع الثقافة والإعلام والاستاذ ادم يحي مدير مكتب وكالة السودان للأنباء ( سونا ) بالولاية والاستاذ نصر الدين متوكل مدير شركة سوداني للاتصالات النيل الأبيض ، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي . وقال ممثل الوالي ان حكومة الولاية وجهت بتوظيف البرامج الثقافية لخدمة ومخاطبة قضايا الوطن والتراث والقيم لدورها الكبير الذي تقوم به في خدمة المجتمع. وأشاد بالشراكة بين قطاع الثقافة والإعلام ومنتدى مبدعي بحر ابيض وشركة سوداني لإنجاح فعاليات الليالي الرمضانية ومشاركة عدد من المبدعين في الفنون المختلفة .

من جهته قال الاستاذ حيدر عبد الرحيم مدير قطاع الثقافة والإعلام بالولاية أن هذه النسخة من الليالي الرمضانية أحدثت حراكا ثقافياً وتفاعلا كبيراً من المبدعين وحظيت بحضور أعداد كبيرة من الجمهور والمهتمين بالشأن الثقافي ، واشار إلى هذا التميز جاء لحضور الوافدين ومشاركتهم الفاعلة بهذه الليالي. وعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الليالي الرمضانية وأعلن عن استمرار الفعاليات الثقافية وإقامة البرامج راتبة على المسرح .

وناشد حكومة الولاية بدعم صيانة وتأهيل المسرح باعتباره الرئة الوحيدة للمسرحيين والموسيقيين بهذة الولاية وأشاد بدور شركة سوداني لمشاركتهم وتعاونهم في رعاية نجاح هذه الليالي . وفي ذات السياق أكد المهندس نصر الدين متوكل مدير شركة سوداني بالنيل الأبيض أن رعاية الشركة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة والاهتمام بالثقافة والتراث وأبدى استعداد الشركة للتعاون مع قطاع الثقافة والإعلام في هذا المجال.

فيما أشار الدكتور صلاح عمر الامين العام لمنتدى مبدعي بحر أبيض أن الليالي الرمضانية شارك فيها عدد كبير من الفنانين والشعراء والمسرحيين والكتاب والمخرجين والإعلاميين ، وعبر عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات النسخة الرمضانية الثالثة.

الجدير بالذكر أن الليالي الرمضانية انتظمت طيلة شهر رمضان المعظم اشتملت على عدة فقرات متنوعة في المديح النبوي ، والغناء الوطني ، القراءات الشعرية ، مسابقات من شركة سوداني بالاضافة لتكريم الجهات الراعية والداعمة لهذة الليالي .

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