بالفيديو.. رجل أمن يحمل معتمرًا ليشاهد الكعبة المشرفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجل أمن وهو يحمل معتمرًا ليشاهد الكعبة.

وظهر رجل الأمن في المقطع، يحمل المعتمر على يديه، الذي بدوره لوح بالسلام للكعبة المشرفة في مشهد أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يجزيه خيرا.

ويعتبر الزحام أبرز ملامح العشر الأواخر من رمضان في الحرمين المكي والمدني.

جريدة المدينة