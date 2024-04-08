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الشرطة تدشن عدد من العربات القتالية

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Asma Osman 0 تبليغ

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دشن اللواء شرطة دفع الله طه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف مجموعات من العربات القتالية والاسناد لشرطة ولاية الخرطوم وشرطة الاحتياطي المركزي وقال اللواء دفع الله إن هذه العربات سوف تكون إضافة كبيرة للانتشار الشرطي وستكون لها دور يظهر في مقبل الأيام ويسهم في دعم الارتكازات وبسط هيبة الشرطة التى هى فى هيبة الدولة .

هذا وقد شارك في هذا التدشين مدراء شرطة محليات الولاية المختلفة ومدراء الدوائر والادارات بشرطة ولاية الخرطوم.

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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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