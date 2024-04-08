الشرطة تدشن عدد من العربات القتالية

دشن اللواء شرطة دفع الله طه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف مجموعات من العربات القتالية والاسناد لشرطة ولاية الخرطوم وشرطة الاحتياطي المركزي وقال اللواء دفع الله إن هذه العربات سوف تكون إضافة كبيرة للانتشار الشرطي وستكون لها دور يظهر في مقبل الأيام ويسهم في دعم الارتكازات وبسط هيبة الشرطة التى هى فى هيبة الدولة .

هذا وقد شارك في هذا التدشين مدراء شرطة محليات الولاية المختلفة ومدراء الدوائر والادارات بشرطة ولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان