البرهان - نسور الجو حقق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان شهرة واسعة بعد أن حظي بمشاهدات ومشاركات عالية عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو يتناول وجبة السحور في حضور عدد كبير من المواطنين بمدينة بورتسودان. والتقطت الكاميرات البرهان, داخل إحدى المطاعم الشهيرة بمدينة بورتسودان وفقاً لما ذكر المتابعون, وحرص المواطنون على مداعبة قائد الجيش لحظة خروجه بعبارة: (دبل لي يا سعادتك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. البرهان يتناول السحور داخل أحد المطاعم ووسط المواطنين بمدينة بورتسودان والجمهور يداعبه: (دبل لي يا سعادتك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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