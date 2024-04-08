شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو: تكشف حقيقة صرفها ما يقارب النصف مليون دولار في عمليات التجميل

حاصر الصحفي والإعلامي أحمد دندش, ضيفته سيدة الأعمال الشهيرة المقيمة في القاهرة هبة كايرو, بعدد من الأسئلة الساخنة والمباشرة. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن كايرو, كانت قد حلت ضيفاً على برنامج “الزلزال” الذي يقدمه الصحفي دندش. ومن ضمن الأسئلة المباشرة سؤال يتردد عن صرف هبة كايرو, لما يقارب النصف مليون دولار في عمليات التجميل. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردت سيدة الأعمال ضاحكة ونفت تلك الشائعة مؤكدة أنها أجرت تجميل على وجهها ولكن لم يصل لمرحلة عمليات بهذا الرقم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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