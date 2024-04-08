استضافت الناشطة السودانية المعروفة مروة, خلال بث مباشر عبر إحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فقد تطرق الحديث إلى الأنباء التي انطلق مؤخراً وتتحدث عن طلاق الفنانة المعروفة. وربط المتابعون مقطع فيديو للفنانة فهيمة, ظهرت من خلاله وهي لوحدها داخل إحدى المطارات وتنتقد عبارة (الرفيق قبل الطريق) بانفصالها عن زوجها العازف أحمد الصديق. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نفت فهيمة, خلال حديثها مع الناشطة مروة, شائعة طلاقها حيث قالت: (الطلاق عز بنات الرجال). كما ردت على سؤال صديقتها حول ما إذا كانت مسيطرة على زوجها أم لا, وقالت: (أنا مسيطرة بي جناي ولو عاوزة تحكمي زوجك كتري الولادة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترد على أنباء طلاقها: (الطلاق عز بنات الرجال.. أنا مسيطرة بي جناي ولو عاوزة تحكمي زوجك كتري الولادة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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