الجيش السوداني نجح القوات المسلحة السودانية في تحرير قرية “الشبارقة” بولاية الجزيرة والتي تبعد عن مدينة ود مدني حوالي 30 كيلو, من قوات الدعم السريع التي احتلتها مؤخراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول دخول كميات كبيرة من سيارات الجيش لقرية “الشبارقة”. سكان القرية خرجوا لاستقبال سيارات الجيش, وتفاعلوا مع تقدم القوات المسلحة في ولاية الجزيرة بشكل هستيري حيث قفز الرجال فرحاً بتقدم الجيش واكتساحه للولاية التي يتوقع الجميع تحريرها في القريب العاجل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطنو قرية “الشبارقة” بولاية الجزيرة يقفزون فرحاً ويحتفلون بشكل هستيري بعد دخول الجيش لقريتهم وتحريرها من الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.