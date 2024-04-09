وجبات افطار رمضانية لمراكز ايواء الوافدين بمروي

قدمت منظمة أشرعة الٱمل الخيرية وجبات إفطار رمضانية لعدد (4)مراكز إيواء بمدينة مروي بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر وإيواء الوافدين بالمحلية. وأوضح رئيس المنظمة م.عادل عبد الرحمن اليمني إن إفطارات الوافدين بمراكز الإيواء تأتي ضمن مشروع المنظمة لمساعدة ودعم أهل السودان من خلال الأنشطة الخيرية لشهر رمضان المبارك بدعم مقدر من منظمة ٱمل فاونديشن بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار:( بلدنا نعلي شانا). وأكد اليمني أن المنظمة ستواصل تقديم الخدمات والدعومات والمساعدات الإنسانية للوافدين خلال الفترة المقبلة. سونا

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