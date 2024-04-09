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وجبات افطار رمضانية لمراكز ايواء الوافدين بمروي

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Asma Osman 0 تبليغ

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قدمت منظمة أشرعة الٱمل الخيرية وجبات إفطار رمضانية لعدد (4)مراكز إيواء بمدينة مروي بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر وإيواء الوافدين بالمحلية. وأوضح رئيس المنظمة م.عادل عبد الرحمن اليمني إن إفطارات الوافدين بمراكز الإيواء تأتي ضمن مشروع المنظمة لمساعدة ودعم أهل السودان من خلال الأنشطة الخيرية لشهر رمضان المبارك بدعم مقدر من منظمة ٱمل فاونديشن بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار:( بلدنا نعلي شانا). وأكد اليمني أن المنظمة ستواصل تقديم الخدمات والدعومات والمساعدات الإنسانية للوافدين خلال الفترة المقبلة.

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سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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