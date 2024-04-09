المناقل تقدم 12 شهيداً في معركة تحرير مدني

الجيش السوداني

معركة تحرير ولاية الجزيرة وحاضرتها مدني لن تكون معركة سهلة ..

• ولأنها كذلك فإن الشعب السوداني سيقف خلف جيشه الباسل وتشكيلاته العسكرية الأخري وسيسندها بالغالي والنفيس ..

• ولأن المعركة لن تكون سهلة فإن شعبنا يعلم أنه سيقدم الشهداء والجرحي .. يعلم شعبنا يقيناً أنها الحرب فيها النصر .. التقدم .. التراجع .. ومع هذا فإن شعبنا يعلم يقيناً ( إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله مالايرجون) ..

• إنها الحرب ( مافيها فجغتني) .. وشعبنا يعلم هذا .. ولهذا لن يتأخر في تقديم الشهيد تلو الشهيد حتي دحر المليشيا ودفن آخر مرتزق لها في أرض الجزيرة الطاهرة

• بالأمس إرتقي الشهيد معتصم كمال محمد سعيد ابن القرية 20 الفاو .. ووالده كمال محمد سعيد من رموز العمل الإسلامي والوطني بالفاو ..

• واليوم وفي محور سنار وضع الأخ الشهيد ياسر عبد الباقي الكومة عصا الترحال الطويل من أجل نيل الشهادة التي طرق أبوابها سنين عددا وكان اليوم معها علي موعد في سنار ..

• واليوم وفي المحور الشرقي متحرك المناقل ارتقي 12 شهيداً دفعة واحدة في عملية نوعية لا يستطيعها إلا الشجعان من الرجال الذين وهبوا أنفسهم رخيصةً لله سبحانه وتعالي ..

• هذه الأرواح العزيزة التي صعدت إلي بارئها ستكون مهراً لتحرير ولاية الجزيرة من دنس مليشيا التمرد ..

• زمرة هؤلاء الشهداء ستكون قنديل الشهادة الذي سيضئ درب القادمين علي جناح الجسارة والبطولة والتحدي ..

• تقبلهم الله في عليين ..

• ولا نامت أعين الجبناء ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد