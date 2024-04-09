ضربت مسيرة صباح الثلاثاء مسجد مبانى جهاز الامن والمخابرات بولاية القضارف بينما ضربت الاخرى بالقرب من المدرسة النموذجية بنين الواقعة بالقرب من مبانى جهاز الامن والمخابرات فيما ضربت الثالثة بالقرب من مبانى الخدمة الوطنية العسكرية خلف مبانى الجهاز. وأوضح الاستاذ عبدالوهاب ابراهيم عوض مدير عام وزارة التربية والتوجيه الناطق الرسمى باسم حكومة الولاية اصابة اثنين تم نقلهم لمستشفى السلاح الطبى . وأكد الناطق الرسمى باسم حكومة القضارف استقرار الأوضاع الأمنية والحياة تسير على طبيعتها بوسط المدينة وان التحريات تسير بصورة متسارعة وقال إن لجنة امن الولاية مازالت منعقدة ومن المؤمل ان تخرج بعدد من القرارات. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة تضرب مسجد جهاز الامن والمخابرات بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.