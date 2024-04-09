وزارة صحة سنار تؤكد جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لطواريء العيد

مدينة سنار

هنأ د.إبراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار رئيس غرفة طواريء العيد الصحية هنأ الأمة السودانية عامة ومواطني ولاية سنار على وجه الخصوص بمناسبة عيد االفطر المبارك مؤكدا جاهزية كافة مرافق تقديم الخدمة بالولاية.

وحيا الجيش الأبيض من الكوادر الطبية والصحية الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد من اجل تقديم خدمة متكاملة للمواطنين .

وقال ابراهيم ان غرفة طواريء العيد الصحية ستظل تتابع الوضع الصحي بالولاية طيلة فترة عطلة العيد .

على صعيد متصل وقفت د. مزاهر علي مصطفى أبوحاج مدير الادارة العامة للطب العلاجي بصحة سنار عضو غرفة طواريء عيد الفطر الصحية على جاهزية مستشفيات سنار التعليمي والنساء والتوليد والأطفال سنار وعدد من اقسام المستشفى لطواريء العيد الصحية مؤكدة أن المستشفيات جاهزة لإستقبال اي طاريء خلال عطلة عيد الفطر المبارك و أعدت مناوباتها إستعدادا لعطلة العيد مشيدة بالدور الكبير للكوادر الطبية والصحية في إستقرار الخدمة المقدمة للمواطن.

واشارت إلى ان إدارة الطب العلاجي ستواصل متابعتها لجميع المؤسسات الصحية العاملة خلال فترة عيد الفطر كما ان غرفة الطواريء تتابع الوضع الصحي عن كثب .

سونا