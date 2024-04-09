ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 3 عناصر إجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة رابع 6 أكتوبر، والأهرام، بمديرية أمن الجيزة، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:
(شخصين لهما معلومات جنائية – بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر)، وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الكوكايين – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).
(عاطل له معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبحوزته (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6,5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
الوطن نيوز
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