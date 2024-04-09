دياب يكشف عن عمل سينمائي جديد مع زوجته: كوميدي وجه صدفة

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان دياب في السباق الرمضاني لهذا العام 2024 بمسلسل مليحة الداعم للقضية الفلسطينية، يستعد لعمل سينمائي كشف عن تفاصيله لـ«الوطن».

وقال الفنان دياب إنّه يستعد بعد رمضان لفيلم كوميدي جديد تأليف زوجته الفنانة هاجر الإبياري، مضيفا: «عندي فيلم كوميدي هيكون من تأليف هاجر والحقيقة إن الموضوع كان صدفة جدا ومش مترتب».

وتابع دياب: «المنتجة كلمت هاجر طلبت منها فيلم وفعلا هاجر بعتتلها فيلم كوميدي عجبها أوي، اتفاجئت لقيت المنتجة بتكلمني وتقولي عندي ليك فيلم جديد كتباه هاجر عايزاك تعمله».

يذكر أنّ الفنان دياب شارك في السباق الرمضاني لهذا العام 2024 بمسلسل مليحة، إلى جانب الفنانين ميرفت أمين وأمير المصري وعلي الطيب وسيرين خاس وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

الوطن نيوز