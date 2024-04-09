البرهان يلقي كلمةللشعب السوداني مساءً بمناسبة العيد

⭕ تنويه مهم: رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يلقي كلمة للشعب السوداني فى الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تبث علي تليفزيون السودان والإذاعة السودانية و وكالة السودان للأنباء والمنصات الإعلامية لمجلس السيادة. سونا

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