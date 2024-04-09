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البرهان يلقي كلمةللشعب السوداني مساءً بمناسبة العيد

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Khaled 0 تبليغ

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رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يلقي كلمة للشعب السوداني فى الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
تبث علي تليفزيون السودان والإذاعة السودانية و وكالة السودان للأنباء والمنصات الإعلامية لمجلس السيادة.

سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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