الداخلية: لا تصالح في القيادة بدون رخصة .. تعرف على العقوبات

أكدت وزارة الداخلية أن قيادة المركبات بدون رخصة من المخالفات المرورية التي تشكل تهديدا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها، مشددة على أن حرصك على التقيد بقوانين المرور يساهم في تحقيق سلامتك والآخرين.

ووفق المادة (29) من قانون المرور: “لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة (الإدارة العامة للمرور)، تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة”.

ويستثنى من ذلك من ينتمي لأي فئة من الفئات التالية:

1- حاملو رخص السوق التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها.

2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص سوق سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سوق قطرية.

3- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول، ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم البلاد، لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة.

4- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق دولية سارية المفعول.

ويحال المخالف (القيادة بدون رخصة) إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال.

الشرق القطرية